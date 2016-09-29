Кито, 30 сентября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. В столице Эквадора проходит Третья латиноамериканская встреча прогрессивных движений — ELAP, на которой собрались делегаты из двадцати стран региона. А также, из других точек мира. Это представители более 80 общественных движений и политических партий Аргентины, Армении, Бельгии, Бразилии, Боливии, Чили, Китая, Колумбии, Кубы, Сальвадора, Соединенных Штатов Америки, Испании, Франции, Мексики, Никарагуа, Палестины, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Сахарской Арабской Демократической Республики, Уругвая, Венесуэлы и Вьетнама. ELAP является пространством для анализа соотношения сил в регионе и выявления основных проблем, обсуждения стратегии и методов противодействия местным и транснациональным империалистическим силам. В особенности, попыткам создания и реализации нового Плана «Кондор» в Латинской Америке и другие темы, сообщает Prensa Latina.

ladoculto.com Рафаэль Корреа — Президент Эквадора

Весной 2016 года народное движение Patria Grande предупредило о реализации нового «Плана Кондор» в Латинской Америке. В рамках этого плана Соединенные Штаты, при поддержке правых сил, пытаются вернуть контроль над регионом. «Империя пытается восстановить контроль над континентом после десятилетий становления левых прогрессивных правительств, возникших в результате напряженной народной борьбы против неолиберализма», указано в обращении Patria Grande к народам Латинской Америки. Авторы воззвания подчеркивают, что уже подготовлена почва, чтобы «перейти в решительное наступление против правительств и народов Венесуэлы, Боливии и Эквадора, начать новый цикл восстановления неолиберальной политики на всем континенте», писало ранее ИА REGNUM.

В ходе форума выступил президент Эквадора Рафаэль Корреа с сообщением на тему: «Левые движения и экономика времен перемен». Среди других докладчиков — экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, экс-президент Уругвая Хосе Мухика, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес и другие известные политики, комментирует Andes.