Тирасполь, 29 сентября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Корд Майер-Клодт по итогам визита в Молдавию и Приднестровье призвал стороны конфликта следовать обязательствам в рамках «дорожной карты», подписанной на берлинской встрече в формате «5+2» в июне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОБСЕ, германский дипломат сказал, что созданные в Берлине возможности для диалога нельзя упускать из виду, а для достижения результатов сторонам нужна политическая воля.

Флаг Приднестровской Молдавской Республики

В рамках поездки спецпредставитель ОБСЕ провел встречи с главными переговорщиками сторон — Георгием Бэланом от Молдавии и Виталием Игнатьевым от ПМР, а также с представителями стран-посредников (Россия и Украина) и наблюдателей (ЕС и США).

«Июньская встреча в формате «5+2» создала новый подход в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, сосредоточенный на достижении конкретных и реальных целей в рамках определенного графика, — сказал Майер-Клодт. — Однако, наряду с активным участием на уровне формата «1+1» и рабочих групп, этот новый подход требует от сторон вклада в виде политической воли и ресурсов, чтобы довести эти соглашения до осуществления».

В ходе встречи в Тирасполе глава МИД ПМР Виталий Игнатьев рассказал спецпредставиителю ОБСЕ, что ситуация во взаимоотношениях с Молдавией существенно ухудшилась за последние несколько месяцев. Игнатьев добавил, что представители Молдавии демонстрируют неготовность к системной и предметной работе, в том числе по направлениям, отраженным в «Берлинском протоколе».

В этой связи приднестровская сторона передала в адрес действующего председательства ОБСЕ обращение с инициативой о проведении очередного заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2» для актуализации работы по исполнению пунктов «Берлинского протокола».

Отдельное внимание было уделено ситуации в области грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья. Молдавия и Украина, напомним, этим летом ввели полную железнодорожную блокаду ПМР.

«Проблема носит комплексный характер, поскольку молдавская сторона при поддержке Украины нарушает положения соглашения, которое было подписано в 2012 году и прекращает свое действие до конца текущего года», — отметил Игнатьев. Подготовленный Тирасполем проект соглашения на этот счет был передан спецпредставителю ОБСЕ.

Всвою очередь молдавский вице-премьер на встрече с германским дипломатом выступил с обвинениями в адрес Приднестровья и России. Кишинев обвиняет Тирасполь и Москву в обострении ситуации и действиях, «несовместимых с логикой переговорного процесса по урегулированию конфликта». По словам Бэлана, речь идет о регулярных военных учениях, которые проводятся приднестровскими силовыми структурами совместно с российскими военнослужащими. В Кишиневе считают эти действия «провокационными и подрывающими миротворческую операцию».

По итогам визита Корд Майер-Клодт отметил, что германское председательство приближается к завершению, поэтому необходимо поддержать импульс, который удалось придать переговорному процессу. «Я намерен сохранить то, что было достигнуто в этом году, в частности работу в формате «5+2», реализацию разработанной «дорожной карты», — отметил немецкий дипломат.