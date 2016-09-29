Саранск, 29 сентября, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Василий Пискарев, избранный в Государственную Думу от Мордовии может возглавить комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

Кандидатуру Пискарева утвердил президиум Генерального совета «Единой России». Теперь список кандидатур на должности председателей комитетов Госдумы, среди которых и фамилия Пискарева, будет передан на обсуждение фракции «Единой России».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, не смотря на то, что Пискарев избран в Госдуму от Мордовии, сам он в республике никогда не работал.

Свою трудовую деятельность он начал в районной прокуратуре в Вологодской области.

После службы в армии он длительное время работал в органах прокуратуры Ленинградской области, дослужившись до чина заместителя областного прокурора.

С 2006 по 2016 год года Пискарев работает в Москве — сначала в Генеральной прокуратуре, потом — в СК РФ. С 2012 года по июнь 2016 года состоял в должности первого заместителя председателя СК РФ.