Тегеран, 29 сентября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. 14 нелегальных афганских мигрантов погибли и 11 человек получили ранения в аварии на юго-востоке Ирана, со ссылкой на ИА ISNA передаёт ABC News.

dailypakistan.com.pk Пострадавший в ДТП

В сообщении говорится, что авария с участием двух пикапов произошла утром 29 сентября на дороге Сараван-Хаш. Причина аварии не уточняется.

Данная область являлась ареной спонтанных столкновений наркодилеров, контрабандистов, бандитов и связанных с «аль-Каидой» боевиков против полицейских и пограничников.