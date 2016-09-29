Каракас, 29 сентября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Аргентины, Бразилии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили выразили озабоченность переносом сроков проведения референдума об импичменте в Венесуэле.

Джотто. Поцелуй Иуды. 1306

Как сообщается на официальном сайте МИД Мексики, ."министры иностранных дел выражают свою озабоченность решением национального избирательного совета Боливарианской республики Венесуэла от 21 сентября, которое среди других аспектов предусматривает применение определенного метода сбора 20% подписей избирателей, что в итоге ведет к переносу до 2017 года реализации референдума и бьет по самому смыслу этого плебисцита».

Решение Центризбиркома Венесуэлы перенести референдум по импичменту на февраль 2017 года, предполагающее сохранение у власти социалистов при любом итоге, может привести к массовым беспорядкам в Венесуэле. Напомним, что подавляющее большинство населения страны поддерживает проведение референдума и уверено, что Николас Мадуро должен уйти в отставку, писало ранее ИА REGNUM