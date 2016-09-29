Берлин, 29 сентября, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер хочет связать будущее финансирование главных видов спорта с проблемой допинга, передаёт Bild.

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Де Мезьер сомневается, стоит ли продвигать определённый вид спорта за счёт денег немецких налогоплательщиков, если он «загрязнён» допингом. Об этом министр и член ХДС заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Представленный 28 сентября в Берлине проект реформирования спортивного финансирования предусматривает, что спортсмены и дисциплины с большими шансами на медали должны поддерживаться активнее.