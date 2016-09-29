Москва, 29 сентября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко уволен из органов внутренних дел. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, Захарченко, который занимал пост начальника управления Т антикоррупционного главка МВД России был арестован в рамках уголовного дела о получении взятки.

Во время задержания у Захарченко была изъята сумма в 20 млн рублей. Когда начались обыски на квартирах Захарченко, была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте. Эта сумма была эквивалентна 8,5 млрд рублей. Откуда взялись эти деньги, Захарченко так и не смог внятно объяснить.

Стоит отметить, что на данный момент Захарченко обвиняется только в получении взятки на сумму 7 млн рублей. В отношении руководства антикоррупционного главка МВД проводится служебная проверка.

Со своей должности Захарченко был снят сразу после ареста. Теперь его окончательно уволили из органов МВД.

«Комиссия в ходе проверки тщательно и объективно изучила обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по подозрению в совершении должностных преступлений», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.