Уфа, 29 сентября, 2016, 23:00 — ИА Регнум.



glavarb.ru Рустэм Хамитов с депутатами Госдумы от Башкирии

На встрече с депутатами Государственной думы РФ VII созыва, избранными от Башкирии, глава региона Рустэм Хамитов отметил, что «главным для нас становится вопрос совместного взаимодействия» и что «мы не должны фанатично делиться на представителей тех или иных партий». Он призвал всех депутатов к защите интересов республики на федеральном уровне и их лоббированию. Как заявил ИА REGNUM политолог Сергей Лаврентьев, данный призыв особо важен для думцев, избравшихся по партийным спискам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии на парламентских выборах 18 сентября 5-процентный барьер преодолели все четыре парламентские партии. «Единая Россия» набрала 58,73% избирателей (в 2011 году за «ЕР» проголосовало 70,5%), КПРФ — 18,45% (15,6% в 2011 году), ЛДПР — 11,29% (5,2% в 2011 году), «Справедливая Россия» — 6,88% (5,5% в 2011 году). «Коммунисты России» набрали 1,84%, остальные политические партии — каждая менее одного процента голосов.

В пяти из шести одномандатных округах победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», в одном — лидер партии «Гражданская платформа». В итоге 11 мандатов получила «Единая Россия», по одному мандату получили одномандатник, представитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, списочник от КПРФ Александр Ющенко, списочник-справоросс Гаджимурад Омаров, от ЛДПР по списку Иван Сухарев. Итого — Башкирию в Госдуме седьмого созыва представляют 15 депутатов. В предыдущем созыве Башкирию в Госдуме представляли 16 депутатов: 12 единороссов, два коммуниста, по одному — ЛДПР и «Справедливая Россия».

На встрече с депутатами от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» глава республики обозначил приоритетные задачи, стоящие перед народными избранниками, особо подчеркнув необходимость отчёта перед своими избирателями и жителями региона в целом. По его словам, независимо от партийной принадлежности все они должны работать на благо региона и людей, которые отдали за них свои голоса. Депутатам нужно, не откладывая, выполнять полученные от избирателей наказы, держать канал обратной связи всегда открытым.

«Это касается решения конкретных просьб местного характера и более масштабных задач федерального уровня, — подчеркнул Хамитов. — Мы в полной мере рассчитываем на вас, уважаемые депутаты, в плане защиты интересов нашей республики на федеральном уровне, их лоббирования в самом широком смысле слова. Для этого нужно работать в тесном контакте со всеми комитетами парламента, федеральными министерствами и ведомствами, государственными корпорациями и компаниями».

Как отметил глава Башкирии, республиканские власти с депутатами предыдущего созыва целенаправленно действовали в части привлечения бюджетных средств в рамках федеральных программ, обсуждали ход реализации крупных проектов, определяли ответственные ведомства и конкретных кураторов. За период работы Госдумы предыдущего, VI созыва республиканский парламент внёс более 60 законопроектов. Восемь из них прошли все инстанции и чтения, получив статус федерального закона. Поэтому надо продолжать и содействовать продвижению законопроектов, вносимых Государственным собранием республики в Государственную думу. По итогам работы прошедшей пятилетки Госсобрание Башкирии занимает первое место среди региональных парламентов по количеству законодательных инициатив. Сегодня ещё 19 законопроектов от республики находятся на рассмотрении в думе.

По словам Хамитова, в Башкирии создан благоприятный инвестиционный климат, привлекающий бизнес из многих государств. При этом республика не имеет права напрямую заключать договоры с регионами других стран. Процедуры согласования иногда занимают несколько лет. Время уходит. Со временем «растворяются» инвестиционные проекты, которые могли бы реализованы. По мнению Хамитова, эта бюрократизация совершенно не нужна, она здорово тормозит межрегиональные отношения, фактически не даёт развиваться. «Надо законодательно закреплять право субъектов работать напрямую с регионами стран-партнёров, с которыми у России сложились деловые отношения, подкреплённые соглашениями о дружбе и сотрудничестве, при уведомлении соответствующих федеральных органов, — считает глава Башкирии. — Польза от этого ускорения работы будет просто колоссальная».

В социально-трудовой сфере, считает руководитель республики, нужно ужесточить требования к организациям-банкротам по своевременной выплате зарплаты работникам, закрыть возможность ухода от обязательств недобросовестных конкурсных управляющих, не принимающих меры по выводу предприятия из сложной ситуации. Банкротство стало одним из механизмов захвата предприятий. Люди не получают положенную заработную плату, которая должна была быть выплачена пять-десять лет назад. Конкурсные управляющие ведут себя чрезвычайно нагло, порой отрицая здравый смысл. Разорение в прошлом неплохих предприятий продолжается.

В сфере образования необходимо повышать активность участия работодателей в развитии профессионального образования, возвращать и закреплять в регионе молодых специалистов, получивших специальности за пределами республики. Пока, в основном, работодатели ведут себя очень и очень пассивно, отметил Хамитов. Нужно, чтобы работодатель работал в направлении подготовки кадров.

Есть необходимость совершенствования законодательной базы системы здравоохранения. Например, в части вовлечения муниципалитетов в охрану здоровья. С передачей медицинских организаций на республиканский уровень администрации районов и городов сильно ослабили свою работу в этом направлении. «Сегодня только лишь силами республиканской власти, власти субъекта Российской Федерации поправить ситуацию в здравоохранении достаточно тяжело, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы выключили целое нормально работающее управленческое звено — муниципальное — из вопросов здравоохранения. Считаю, что это ошибка».

«Такое напутствие главы региона к народным избранникам, которые будут представлять регион в Госдуме РФ, традиционно и оправдано для всех регионов России, — подчеркнул политолог Сергей Лаврентьев. — В условиях Башкирии оно особо важно для депутатов-списочников, которые, в отличие от одномандатников, иногда слабо представляют региональные реалии».

В нынешнем созыве Госдумы от Башкирии всего два «варяга» — житель Дагестана Гаджимурад Омаров от «Справедливой России» и москвич, пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко от КПРФ, избиравшийся до выдвижения в Госдуму от Башкирии в Народный хурал Бурятии.

В Госдуме предыдущего созыва из 16 депутатов от Башкирии шестеро являлись «варягами», то есть прошедшими по партийным спискам от Башкирии, но никогда в регионе не жившими. Это Виктор Климов («Единая Россия») из руководства «Опоры России» — «профсоюза» малого и среднего бизнеса; думский долгожитель Павел Крашенинников («Единая Россия»); Николай Лакутин («Справедливая Россия») из Тольятти, где занимал руководящие посты в «АвтоВАЗе»; Владимир Поцяпун («Единая Россия»), он работал в муниципальных и вузовских структурах Петербурга и Москвы. Не были связаны с Уфой и оба «башкирских» депутата от КПРФ. Андрей Тычинин — бизнесмен из Москвы и всё тот же Александр Ющенко.