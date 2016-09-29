Белград, 29 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Знаменитый сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица хочет принять участие в выборах президента Сербии, которые пройдут в 2017 году. Как пишет 29 сентября сербская газета «Курир» со ссылкой на источник, близкий к режиссёру, известный своей активной политической позицией Кустурица готов отказаться от кинематографической деятельности, чтобы попробовать себя в новом роде занятий.

Medija Centar Beograd Эмир Кустурица

Издание отмечает, что прежде, чем принять окончательное решение об участии в президентской гонке, Кустурица намерен проконсультироваться по этому вопросу с премьер-министром Сербии Александром Вучичем, так как без поддержки последнего идея режиссёра стала бы обыкновенной авантюрой.

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«Кустурица с некоторого времени поглощён идеей выхода на политическую арену, и президентские выборы являются идеальной площадкой для этого. Тем не менее, он собирается поговорить об этом с премьером Александром Вучичем. От его поддержки и зависит, продвинется ли эта идея дальше пожеланий Кустурицы. Без поддержки Вучича, я сомневаюсь, что он пустится в такого рода авантюру», — сказал собеседник издания, близкий к режиссёру.

Будучи ярко выраженным антиглобалистом и национально ориентированным деятелем культуры, Эмир Кустурица имеет хорошие шансы на президентских выборах, считает политолог Драгомир Анджелкович.

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«Из всех кандидатов, о которых я до последнего времени слышал, Кустурица видится мне наиболее убедительным и с наибольшими шансами на успех. Он — бренд самого себя, имя, которое имеет вес и может собрать и национально, и граждански ориентированных избирателей, — отметил Анджелкович. — Кустурица отлично вписался бы и в европейский тренд укрепления аутентичных национальных сил, и потому, я думаю, его бы приняла значительная часть западной общественности, в первую очередь в Европе».

Отмечается, что до последнего времени Эмир Кустурица демонстрировал открытую близость позициям консервативно-центристской Демократической партии Сербии и конкретно её бывшего лидера Воислава Коштуницы.

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