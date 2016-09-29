Лондон, 29 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Начиная с 2014 года Вашингтон провел в Европе 57 операций, целью которых было «противодействие русской агрессии и ликвидация угроз жителям Старого Света, исходящих от Москвы».

The U.S. Army Армия США на учениях в Хоэнфельсе, Бавария. Январь 2016 года

«Сотни тысяч американцев заняли позиции на земле, в небесах и на море в 16 странах Европы, чтобы продемонстрировать силу и мощь НАТО, оказать помощь войсками или установкой различных оборонительных систем», сообщает автор, констатируя при этом, что «большинство операций Североатлантического союза производилось в Восточной Европе и далеко не везде было встречено энтузиазмом населения».

«Несмотря на то, что большинство международного сообщества не считает слияние Крыма с Россией законным, Москва заявляет, что полуостров полностью интегрирован в Россию еще летом 2015 года. Это противоречие позволяет Штатам быть необходимой силой, присутствующей в Европе, — отмечает автор. — Именно американские специалисты руководят всеми войсковыми операциями на континенте. Еще в декабре 2014 г. Барак Обама подписал распоряжение о выделении Пентагону 985 миллионов долларов в рамках «Европейской оборонной инициативы» для проведения тренировок и маневров американских войск, поддержки присутствия США в Восточной Европе и повышения боеспособности подразделений», — информирует Калбертсон.

«Инициативы США в абсолютном большинстве случаев находят понимание и поддержку у руководителей европейских стран. Но совсем не так обстоит дело с их народами. Жители государств, на территории которых проводятся учения, часто негативно реагируют на присутствие чужих военных. Так, чешское правительство вынуждено было предупредить жителей населенных пунктов, через которые проходила колонна американской бронетехники, что те, кто будет бросать в танки помидоры и яйца, могут получить до трех лет тюрьмы за это», — завершает издание публикацию на мажорной ноте.