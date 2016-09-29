Анкара, 29 сентября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Цена акций Deutsche Bank повышает спекуляции о его поглощении, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Björn Láczay Deutsche Bank

Йигит Булут, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, написал в «твиттере», что Турция должна рассмотреть возможность покупки крупнейшего немецкого банка.

Приобретение должно осуществиться с помощью турецких банков. «Разве вы не рады, если крупнейший по величине банк Германии станет турецким банком?», — спрашивает Булут.

«Некоторые очень хорошие европейские компании имеют финансовые проблемы, и мы должны быть готовы купить контрольный пакет акций в них», — добавил он.

В 2015 году стоимость акций крупнейшего банка Европы упала более чем на 50 процентов, а 27 сентября достигла рекордно низкого уровня. В последнее время появились спекуляции по поводу чрезвычайного плана правительства Германии для спасения финансового конгломерата.

Инвесторы обеспокоены высокими штрафами Deutsche Bank в Соединённых Штатах.

Предложение советника Эрдогана сделано спустя несколько дней после того, как рейтинговое агентство Moody 's понизило «до мусорного» рейтинга суверенный долг Турции из-за слабого роста ВВП страны.