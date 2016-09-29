Прага, 29 сентября, 2016, 21:21 — ИА Регнум.



gazprom.ru Отгрузка СПГ на танкер

Россия намерена увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Российский газовый гигант «Газпром» объявил о том, что запланированное расширение производства сжиженного природного газа на Сахалине начнется в 2021 году и увеличит текущую мощность завода вдвое, пишет специализированный журнал об энергетике O energetice (OE).

По данным издания, доля России на мировом рынке СПГ сейчас составляет менее 5%. Но компании «Новатэк», «Газпром» и «Роснефть» уже готовятся создать новые производственные мощности. «Газпром» планирует нарастить производство сжиженного природного газа на месторождении Сахалин-II, где ежегодно производится более 10 млн тонн СПГ. Ввод в эксплуатацию третьей производственной линии поможет увеличить производство еще на 5 млн тонн в год. Помимо «Газпрома», которому принадлежит 50% акций предприятия, в освоении месторождения также участвуют нидерландско-британский концерн Royal Dutch Shell и японские компании Mitsui и Mitsubishi.

Самым большим препятствием для расширения производства СПГ для «Газпрома» являются источники поставки газа. Есть два варианта — либо покупать газ с месторождения Сахалин-I, либо задействовать новые месторождения. Операторы проекта Сахалин-I, среди которых компания «Роснефть», планируют построить свои собственные линии для сжижения природного газа. Поэтому, по словам руководителя департамента 307 «Газпром» Всеволода Черепанова, газ для третьей линии будет вероятней всего поставляться с Южно-Киринского месторождения на шельфе Охотского моря на уровне 7−8 млрд кубометров газа в год. Начало добычи в опытной эксплуатации запланировано на 2021 год, а выход на проектную мощность в 21 млрд кубометров газа в год намечен на 2022 год, добавляет OE.