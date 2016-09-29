Киев, 29 сентября, 2016, 21:17 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

В Донбассе на всех основных участках фронта — Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях не стихают боевые действия. При этом украинские войска несут потери в живой силе. Об этом 29 сентября информируют Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, 1 октября в 11:00 в районе с. Петровское начнется отвод вооружений. Планируется, что мониторинг обстановки в селе будет вестись при помощи видеокамер. «Разведение сил и средств в районе Петровского начнется 1 октября 2016 года около 11:00», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что военная обстановка в ДНР остается напряженной. «Украинские силовики продолжают нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. За прошедшие сутки боевики ВСУ 123 раза обстреляли территорию республики с применением танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что позиции ДНР в Ясиноватой были обстреляны из танков (15 выстрелов) и минометов калибра 120 и 82 мм (41 мина), в Александровке и Петровском районе Донецка — из минометов калибра 82 мм (девять выстрелов). Кроме того, украинские силовики обстреливали ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Докучаевск, Коминтерново и на пункте пропуска «Майорск» из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

По его словам, украинские военные усилили свои позиции на Донбассе танками и минометами. В частности, в район г. Красногоровка ВСУ перебросили танк, две БМП, три грузовика с топливом и боеприпасами. Там же оборудованы огневые позиции двух минометов калибра 120 мм. В Константиновке отмечено прибытие колонны авто с боеприпасами и личным составом. «В районе Дзержинска (переименован в Торецк) в зоне ответственности 53 отдельной мотопехотной бригады отмечена работа беспилотного летательного аппарата, проводившего разведку наших позиций», — подчеркнул Басурин.

Военный рассказал, что украинские волонтеры доставили на фронт для украинской армии партию неисправных прицелов для противотанковых пушек «Рапира». «Зафиксированы поставки украинскими волонтерами в подразделение противотанкового артиллерийского дивизиона 58 отдельной мотопехотной бригады, дислоцируемого под населенным пунктом Калиново, девяти бракованных прицелов для оснащения 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», — сказал Басурин, добавив, что после проверки прицелов, «было установлено, что их применение создает неприемлемую погрешность при стрельбе».

Он также проинформировал, что сотрудники внешней разведки Украины потеряли два ноутбука с секретной информацией и персональными данными сотрудников службы. «Нашей разведке стало известно об утрате военнослужащими внешней разведки Украины двух ноутбуков с секретной информацией. В настоящее время группа украинских разведчиков работает в районе населенного пункта Константиновка в зоне ответственности 53 отдельной мотопехотной бригады», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сотрудники СБУ запугивают штрафами в размере до 1,5 тыс. грн (около 6 тыс руб) жителей подконтрольной Киеву территории Луганщины, которые прописывают у себя переселенцев. «По нашим данным, в населенных пунктах Попасная и Счастье проводятся рейды украинской полицией. Целью рейдов является установление прибывших пенсионеров из ЛНР для оформления своих законных пенсий. Совместно с полицией в рейдах участвуют и сотрудники СБУ, которые в наглой и циничной форме изымают у пенсионеров мобильные телефоны и документы. Параллельно с этим сотрудниками СБУ распространяется информация о наложении штрафов в размере 1500 гривен на местных жителей, регистрирующих у себя переселенцев», — сказал Марочко.

Он также рассказал, что украинские солдаты продолжают занимать дома местных жителей в прифронтовых районах. «В населенном пункте Новозвановка Попаснянского района в домах мирных жителей размещены военнослужащие ВСУ, а хозяева насильственным способом вывезены в неизвестном направлении. Помимо этого, всех приезжающих в населенный пункт вызывают сотрудники полиции на допросы для выяснения цели визита и сроков пребывания», — уточнил Марочко.

По его данным, подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения в район Станицы Луганской танки. «Несмотря на достигнутые в Минске соглашения об отводе тяжелого вооружения и прекращении огня, руководство Украины продолжает наращивать количество военной техники и личного состава вдоль линии соприкосновения. Так, в населенный пункт Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области для усиления 28-й бригады ВСУ прибыло два танка Т-64 и до взвода личного состава. В районе населенного пункта Троицкое обнаружен взводный опорный пункт, на позициях которого зафиксированы две БМП. В 2 км юго-восточнее населенного пункта Троицкое подтверждено размещение ротного опорного пункта противника с четырьмя единицами БМП и одним БТР», — подчеркнул Марочко.

При этом военный проинформировал, что НМ ЛНР в рамках подготовки к разведению сил и средств начала демонтаж блокпостов в районах Станицы Луганской и Золотого. «В подразделениях НМ ЛНР продолжаются подготовительные мероприятия по организации разведения сил и средств в двух районах ЛНР — в районе н.п. Станица Луганская и Золотое. Сегодня проводятся работы по демонтажу блокпостов в этих районах и переносу их на оговоренное в Минских соглашениях расстояние, а также проводилось разминирование участка местности в районе Золотого», — заверил Марочко.

В то же время, старший блокпоста НМ ЛНР в районе моста через р. Северский Донец, вблизи Станицы Луганской Николай Кузьминобвинил ВСУ в попытке сорвать намеченное на 1 октября разведение сил. «В ночь с 28 на 29 сентября был обстрелян блокпост со стороны ВСУ. Огонь начался в 21.40 и велся из БМП-2, крупнокалиберного пулемета Владимирова, АГС, подствольных гранатометов ГП-25 «Костер», «Утесов» и снайперских винтовок. Огонь велся по передовой позиции блокпоста, также по самому блокпосту и наблюдательному пункту… Есть определенные силы в ВСУ, которые заинтересованы в срыве наших договоренностей. Приезжает группа на передний край к ВСУ, договариваются с личным составом, может, даже там за гуманитарку, с просьбой пострелять, как они нас там называют, «по сепарам». В итоге получается срыв договоренностей», — рассказал Кузьмин.

В свою очередь, 29 сентября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Станицу Луганскую могут исключить из списка по разведению войск на линии разграничения. По словам Туки, такая вероятность существует как из-за протестов местных жителей, так и из-за попытки прорыва ДРГ противника на подконтрольную украинской власти территорию.

«В Станице Луганской была попытка атаки ДРГ, может быть, что Станица будет исключена из перечня или перенесены сроки, это все живое дело, что-то говорить заранее сложно», — пояснил Тука.

Также спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «один украинский военнослужащий погиб, двое — получили ранения».

«Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло девять вражеских обстрелов», — сказал Мотузяник. По его словам, ВС ЛНР традиционно нарушают режим тишины в Станице Луганской и Попаснянском районе, применяя легкое вооружение и бронетехнику. «Вражеские обстрелы в Станице Луганской затрудняют реализацию договоренностей о разведении военных сил и средств сторон в этом районе», — уточнил Мотузяник. Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР открывали огонь по украинским позициям на участке фронта Новгородское — Авдеевка. В частности, по позициям ВСУ в Новгородском в течение двух часов велся огонь из БТР и зенитки. «Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевке», где ВС ДНР стреляли из миномета, (выпустив восемь мин).

Мотузяник также проинформировал, что на Мариупольском направлении боевые действия вчера велись в Марьинке, Старогнатовке и на участке фронта Талаковка — Широкино. ВС ДНР применяли только легкое вооружение, в том числе снайперские винтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября источник в Народной милиции ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии в Ясиноватой и на окраине Донецка (Трудовское, Александровка). При этом украинские силовики выпустили 19 танковых снарядов и 41 мину, использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, 29 сентября глава ДНР Александр Захарченко заявил, что на Донетчине власти ДНР не будут отводить свои войска с линии соприкосновения, пока на фронте не установится режим прекращения огня. «Используется крупнокалиберное оружие. Вчера последний взрыв прозвучал в аэропорту. Стреляли из гаубиц Д-30. Пока устойчивого прекращения огня не будет, никакие силы никуда не уйдут. Ждем», — сказал Захарченко.