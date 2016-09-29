Берлин, 29 сентября, 2016, 21:03 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Россия, Китай и США — одного взгляда на политическую карту мира достаточно, чтобы увидеть, что региональные и локальные вооруженные конфликты усиливаются, почти на всех континентах возникает множество новых горячих точек, все больше стран подвергаются атакам терористов. Беженцы наводнили соседние страны и континенты. Одновременно миротворческие сообщества государств, такие как Европейский Союз и организации вроде ОБСЕ или ООН демонстрируют свое бессилие, пишет журнал Focus.

По словам издания, мировые демократии все больше подвергаются давлению авторитарно настроенных лидеров, а также правых консервативных партий и движений. Мир, возникший после холодной войны, находится в неустойчивом равновесии. За последние три десятилетия трансконтинентальные, региональные и двусторонние соглашения о свободной торговле определяют экономику наших стран, цифровая революция пронизывает все народы мира и связывает их. Не удивительно, что люди интересуются, какое влияние окажут новые кризисы и революционные изменения на нашу жизнь. Неуверенность в будущем растет. В то же время политические заправилы начинают использовать эти опасения в своих политических интересах.

По итогам государственных визитов в Индию и Китай президент России Владимир Путин подписал с руководством этих стран совместное коммюнике, где впервые был поднят вопрос о появлении многополярного мира. Этот политический жест выражает общее неприятие всеми сильными региональными игроками идеи однополярного мира с США в качестве единственной сверхдержавы. Россия, Индия и Китай хотят на равных взаимодействовать с Соединенными Штатами в международной политике. Президент Путин считает оскорбительными для его страны односторонние решения США о военном вмешательстве, как в случае с Ираком, Афганистаном или Сербией. Путин решительно и последовательно отстаивает интересы своей страны на Украине, в Приднестровье, Армении и в Сирии.

Россия хочет быть равным игроком в многополярном мире. Ее не устраивает роль младшего партнера в сотрудничестве с США и другими западными странами в вопросах об уничтожении химического оружия в Сирии или ядерном соглашении с Ираном. Военная поддержка сирийского диктатора Башара Асада доказывает решимость России сохранить ее традиционное влияние в Сирии и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Китай также хочет расширить сферу своего влияния на глобальном уровне. Президент Путин знает, что его авторитарная политика, а также тесное политическое сотрудничество с китайским партнером Си Цзиньпином укрепляет его положение и связи с Китаем. Неслучайно Россия и Китай, как правило, используют свое право вето в Совете Безопасности ООН вместе. Си Цзиньпин также систематически и без учета интересов своих соседей расширяет китайскую сферу влияния, особенно в Южно-Китайском море. Он стремится не только расширить сферу влияния Поднебесной, но и ограничить американское господство в Тихом океане, добавляет Focus.