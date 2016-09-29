Берлин, 29 сентября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал своего российского коллегу Сергея Лаврова поддержать режим прекращения огня длительностью больше 48 часов в Сирии и заставить Дамаск уважать любое перемирие, передаёт The Associated Press.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

Дипломаты на правах анонимности говорят, Штайнмайер позвонил Лаврову сегодня вечером и попросил его возобновить переговоры с Соединёнными Штатами по Сирии в Женеве.

Штайнмайер предупредил, что чем дольше Сирия развёртывает свои военно-воздушные силы и сухопутные войска на востоке Алеппо, тем дальше шансы на прекращение насилия.

Завтра, 30 сентября в Иерусалиме глава немецкого МИД встретится с государственным секретарём США Джоном Керри.