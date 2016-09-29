Киев, 29 сентября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию еще трех российских телеканалов. Об этом 29 сентября информирует пресс-служба Национального совета, передает ИА REGNUM.

«По результатам мониторинга иностранных телеканалов, которые вещают в Украине, регулятор на заседании 29 сентября принял решение изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, три канала — Соmedy TV, «Наш футбол» и «Карусель». Все они имеют юрисдикцию Российской Федерации», — отмечается в материале.

Сообщается, что причиной изъятия Соmedy TV из списка стало то, что он прекратил вещание еще два года назад, а телеканалов «Карусель» и «Наш футбол» — за нарушение закона Украины «О рекламе».

«На телеканале «Наш футбол» зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 закона Украины «О рекламе», поскольку трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые не подпадают под юрисдикцию государств-членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена», — рассказали в ведомстве.

При этом, в рубрике «Погода» программы «С добрым утром, малыши!» была размещена виртуальная карта Российской Федерации, которая охватывает территорию Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 по сентябрь 2016 года Украина запретила большую часть российских каналов. К примеру, в июле 2016 под запрет Нацсовета по ТВ попали дополнительно девять российских каналов. Среди них популярные в Украине — «Охота и рыбалка» и «Психология 21». При этом в перечне запрещенных каналов оказались: «Улыбка ребенка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило причиной запрета.