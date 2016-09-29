Москва, 29 сентября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Профессиональным медицинским НКО предлагается предоставить полномочия по проведению независимой экспертизы качеств медицинской помощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Сергей Дорофеев («Единая Россия»). Речь идет о проведении экспертизы по заявлению гражданина в случае его несогласия с результатами оказания ему медицинской помощи.

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Согласно законопроекту, проведение независимой экспертизы качества медицинской помощи будет осуществляться за счет средств гражданина или его законного представителя, либо за счет других, не запрещенных законом источников дохода. Правила проведения такой экспертизы будут устанавливаться ассоциацией медицинских профессиональных НКО.

«Актуальность введения данной нормы обусловлена востребованностью проведения независимой экспертизы качества медицинской помощи, о чем свидетельствует большое количество обращений граждан по данному вопросу. Одновременно чрезвычайно важным является тот факт, что в медицинских профессиональных сообществах сосредоточены специалисты в области медицины различного профиля, независимые эксперты — это позволит, при введении данной нормы, наиболее эффективно реализовывать право на проведение независимой медицинской экспертизы», — считает автор законопроекта. На сегодняшний день отсутствие предлагаемой законопроектом конкретизации по проведению независимой экспертизы качества медицинской помощи не позволяет в полной мере выявить нарушения качества медицинской деятельности, особенно в спорных случаях, отмечает автор законопроекта.