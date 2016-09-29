Минск, 29 сентября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

«Геополитические и геоэкономические факторы» в регионе Восточной Европы сказались на падении торговли между Белоруссией и Венгрией. Об этом 29 сентября по итогам состоявшегося в Минске седьмого заседания межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству заявила замминистра иностранных дел Республики Беларусь Елена Купчина, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Обсужден очень широкий круг вопросов, традиционно входящих в нашу повестку дня. Это касается сотрудничества в области промышленности, в области науки и технологий. Особый акцент был сделан на сотрудничество в финансовой сфере, где открываются новые возможности, в том числе в контексте сотрудничества между венгерским «Эксимбанком» и нашими белорусскими банками — «Беларусбанком», а также страховым агентством «Белэксимгарант», — проинформировала Купчина. — Мы говорили о том, что, к сожалению, геополитические и геоэкономические факторы, которые сейчас присутствуют в нашем регионе негативно влияют на конъюнктуру торгово-экономических связей между нами и, поэтому, к сожалению, за последнее время у нас идет негативный тренд с точки зрения цифр внешней торговли, хотя и не такой большой».

По её словам, позитиву в двусторонних отношениях есть место, так как «на фоне этой негативной ситуации в регионе у нас идет серьезнейшее увеличение объемов услуг». Согласно официальному сообщению, Купчина не смогла назвать денежное выражение позитивного тренда.

«По нашей статистике, на 45% рост по сравнению с предыдущими годами (по сравнению 2013 годом) — прежде всего за счет развития транспортной и туристической сфер сотрудничества между Белоруссией и Венгрией. Также нам приятно, что сотрудничество в сфере промышленности, также с точки зрения статистики, показывает серьезный рост за 7 месяцев текущего года, который составил 136,6%. Основные товарные позиции, которые продемонстрировали рост: металлопродукция, метизная продукция, а также трактора и запчасти к ним (рост за 7 месяцев текущего года составил 126,2%», — проинформировала замглавы МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия переживает очередной кризис, длящийся третий год и сопровождающийся падением внешней торговли. Товарооборот Белоруссии с Венгрией в 2014 году составил $233,7 млн и $201,4 млн в 2015 году (-13,8%). По итогам 2015 года белорусский экспорт в Венгрию упал на 9% до $73,4 млн, а импорт — на 16,3% до $126 млн. Сальдо для белорусской стороны в торговле с венгерскими партнёрами из года в год отрицательное.