Москва, 29 сентября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Три знаковых фильма из раннего творчества американского режиссёра Дэвида Финчера покажут на большом экране сразу в трёх городах России. С 7 по 9 октября в Москве и с 14−16 октября в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге вниманию зрителей будет представлена мини-ретроспектива режиссёра из трёх картин.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». Реж. Дэвид Финчер. 1999. США — Германия Крутые парни

В неё вошли:

Криминальный триллер «Семь» 1995 с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом в главных ролях — мрачный фильм о расследовании двумя детективами-напарниками серии убийств, связанных с семью смертными грехами. Несмотря на отсутствие хеппи-энда — отличительной черты американского кинематографа, картина с успехом прошла в прокате и получила несколько кинопремий, в том числе номинацию на «Оскар».

Цитата из к/ф «Игра». Реж. Дэвид Финчер. 1997. США Майкл Дуглас

Триллер «Игра» 1997 с Майклом Дугласом — история банкира, который однажды получает загадочный подарок — билет для участия в «Игре», призванной вернуть жизни яркие эмоции. Вскоре грань между игрой и реальностью истончается настолько, что превращается в путешествие героя по маршруту из собственных страхов, слабостей и комплексов. Картина вошла в огромное количество рейтингов как один из лучших триллеров за историю кино.

Психологический триллер «Бойцовский клуб» 1999 с Эдвардом Нортоном и Брэдом Питтом — самый громкий из ранних фильмов Финчера. Через историю обывателя, недовольного жизнью в постиндустриальном потребительском обществе «белых воротничков», режиссёр мастерски высмеивает реалии американской жизни, что было воспринято зрителями и кинокритиками как минимум неоднозначно. Картина получила признание спустя много лет и сегодня входит в десятку лучших фильмов по версии IMDb.

Мнением о творчестве Дэвида Финчера поделился креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков:

«Жизнь — игра для Дэвида Финчера. Он снимает про игры в жизнь. Всегда немного не здесь. Всегда на расстоянии вытянутой руки. Реальность недоступна как пробуждение, как скольжение пингвина, как истинное страдание. Смерть и перерождение почти реальны на его экранах. Вся соль в этом «почти». Что в «Игре», что в «Исчезнувшей» герой любуется страданием, видит его из окна проходящего вагончика американских гонок. Даже легендарный «клуб» в его глазах теряет большую часть до невозможности реального — панковского вызова оригинального текста, через игру Нортона зритель отстранен в пространство созерцания собственного безумия. «Я тонкая кишка Джека», и я смотрю, как он сносит себе башню. Но боятся-то мне нечего… Смотрю… смотрю… смотрю.

В крайнем случае считаю. Раз, два, три, четыре… «семь». Именно взлом конструкции человека-наблюдателя как бы демонстрирует убийца-греховодник. Но он-то остается игроком, сам он страдать не может. История создания фильма важна — что он написан по (автобиографичному?) сценарию реально осужденного маньяка. Прямо из тюрьмы. Скандал! Игра. На этот раз с публикой, с публичностью.

Тут нет театра. Но нет и жизни. Персонажи Финчера отгорожены от нее кто чем может, кто успехом и пресыщенностью, кто психозом или интернетом, а кто огромной железной коробкой или своими воспоминаниями о нежности «любимой» жены. Тотальная невозможность столкновения с реальным для меня однозначный лейтмотив предстоящей ретроспективы».

Цитата из к/ф «Игра». Реж. Дэвид Финчер. 1997. США Майкл Дуглас

На сегодняшний день в фильмографии Дэвида Финчера 10 полнометражных фильмов, один телесериал и бесчисленное множество оригинальных рекламных роликов и музыкальных клипов. Режиссёра считают одним из самых ярких «новобранцев» Голливуда 1990-х годов. В то же время последние работы Финчера — байопик «Социальная сеть», триллер «Девушка с татуировкой дракона», две первые серии политического многосерийного триллера «Карточный домик» принесли ему небывалый успех. Сегодня Финчер активно продолжает снимать.

Показы ретроспективы пройдут в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Аврора» (Петербург) и «Колизей» (Екатеринбург). Все фильмы будут представлены в оригинале с субтитрами. Проект организует компания «Иноекино».