Дамаск, 29 сентября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. В связи с эскалацией насилия в Сирии канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Оба были едины в том, что Россия несёт особую ответственность в том, чтобы успокоить насилие и таким образом дать ещё один шанс политическому процессу», — сообщает пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Немецкие СМИ считают, что в эскалации насилия в Сирии виновно правительство Башара Асада, поддерживаемое Россией. О роли неоднократно нарушивших перемирие боевиков и повстанцев они почему-то умалчивают.