Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области ФАС РФ привлекло к ответственности ПАО «Мегафон» за недостоверную рекламу. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС, поводом для такого решения стала информация, содержащаяся на рекламной конструкции, расположенной на крыше высотного здания по адресу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

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По мнению антимонопольного ведомства, информация на рекламной конструкции была подана в форме, невозможной для восприятия потребителем. Форма подачи искажает смысл информации и не дает потребителю рекламы соответствующего действительности представления об условиях проводимой сотовым оператором акции.

Решением ФАС ПАО «Мегафон» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс. рублей.

Кроме того, за нарушения рекламного законодательства оштрафовано ПАО «ВымпелКом» (сотовый оператор «Билайн»). Решение о наложении штрафа было принято после обращения потребителя с жалобой на получение рекламы, которую компания распространяла в виде смс-сообщений без согласия абонента.

Прежде, чем обратиться в ФАС, абонент «Билайн» направил в адрес поставщика услуг мобильной связи заявления о прекращении рассылок спама. Оператор уверил, что рассылка будет прекращена, но рекламные сообщения продолжали поступать.

В ходе рассмотрения дела установлено, что указанные в обращении абонента информационные сообщения не являются смс-сообщениями, они не отражаются в детализации, поскольку генерируются самой сим-картой телефона и являются бесплатной услугой «Хамелеон», которая является специальным предложением сим-карты и позволяет получать текстовые сообщения на различные темы.

Комиссия ФАС России пришла к выводу, что эти сообщения носят рекламный характер и оштрафовала ПАО «ВымпелКом» на 100 тыс. рублей.