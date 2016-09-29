Москва, 29 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад заявил, что военно-воздушные силы американской антитеррористической коалиции и Израиля во время ударов по позициям сирийской армии прикрывают атаки террористов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном сегодня, 29 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

Хаддад рассказал, что авиаудары ВВС США по позициям сирийских войск в осажденном городе Дейр-эз-Зор совпали с продвижением боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» на позиции правительственной армии в направлении деревни Хадр и других деревень, над которыми она не могла установить контроль.

«Наступление «Джебхат ан-Нусра» проходило под прикрытием с воздуха авиации Израиля, а наступление ИГ — под прикрытием самолетов коалиции», — подчеркнул Хаддад.

Сирийский дипломат считает, что и ВВС США и израильская авиация выполняют роль воздушного прикрытия для террористических группировок в Сирии.