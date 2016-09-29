Минск, 29 сентября, 2016, 19:49 — ИА Регнум.



delo-group.ru Цистерны с нефтью

Постановлением Совмина Белоруссии №773 от 27 сентября с 1 октября повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства республики.

Согласно постановлению ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $80 до $91,9 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $56,8 до $65,2 за 1 тонну, на товарные бензины — с $48,8 до $56 за 1 тонну. Легкие и средние дистилляты облагаются пошлиной $36,7 за 1 тонну (была $32). Такая же пошлина установлена в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

«В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены», — сказано в официальном комментарии к постановлению.