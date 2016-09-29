Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Решать проблемы в сфере ЖКХ, накопленные десятилетиями, возможно только с привлечением инвестиций, считает заместитель губернатора, глава нижегородского министерства энергетики и ЖКХ Александр Байер. Об этом он заявил на церемонии запуска новой котельной в Балахне (районный центр Нижегородской области).

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Новый объект будет отапливать один из микрорайонов города, который насчитывает 40 многоэтажных, 25 одноэтажных жилых домов, детский сад, дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов и другие социальные объекты

По его словам, при строительстве котельной был опробован новый формат взаимодействия инвестора и местных властей — инвестор сам вышел с инициативой в адрес МСУ с идеей строительства объекта коммунального хозяйства.

«Мы видим, что в данном случае инвестору — «Нижегородской областной коммунальной компании» (НОКК) — удалось в кратчайшие сроки построить и запустить новую котельную, вместо выведенной из эксплуатации ведомственной», — заявил замгубернатора.

Общий бюджет концессионного соглашения составил 100 млн рублей. Кроме котельной в рамках соглашения были построены порядка 3 км сетей и вся необходимая для функционирования котельной инфраструктура.

По словам генерального директора НОКК Александра Попова, на данный момент компания подала 21 концессионную инициативу в 10 районов Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2016 года Минстрой РФ поставил Нижегородскую область на первое место среди регионов России по готовности к привлечению частных инвестиций в ЖКХ.

В тройку лидеров также вошли Вологодская область и Хакасия. Москва заняла четвертое место.