Калуга, 29 сентября, 2016, 19:39 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На заседании

Федеральным агентством по делам национальностей в Калужской области запущена система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области.

По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, в регионе налажено тесное взаимодействие с национальными объединениями, в рамках которого в Малоярославце состоялся межрайонный фестиваля национальных культур «Россия — наш единый дом», а в планах ведомства — проведение конкурса общественных объединений и движений «Мы любим Россию».

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в регионе падает напряженность в межнациональных отношениях и проведении совместных акций должно предупредить межнациональные конфликты.

» Надо уважительно относиться к людям других национальностей, проживающим в нашей местности, чаще проводить общественно-значимые мероприятия, разнообразные фестивали, конкурсы, обмениваться опытом, культурными и кулинарными традициями», — подчеркнул глава калужского региона.