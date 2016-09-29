Псков, 29 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Псковском областном собрании депутатов прежнего спикера Александра Котова видят на этом же посту не только его однопартийцы-единороссы, но и представители оппозиционных партий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента, комментируя итоги первого организационного собрания избранных депутатов — оно состоялось сегодня, 28 сентября.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Предвыборная агитация ЛДПР

«Не возражаем — есть понимание, и мы поддержим эту кандидатуру», — высказал позицию коммунистов Александр Рогов.

Антон Минаков (ЛДПР) также признался, что поддерживает кандидатуру Александра Котова «душой и сердцем», однако заметил, что по решению высшего партийного руководства ЛДПР он обязан побороться за пост спикера: на первой сессии парламента нового созыва 5 октября он выдвинет на эту должность и свою кандидатуру.

На штатные должности заместителя председателя собрания предложены кандидатуры Виктора Антонова («Единая Россия») и Бориса Полозова («Единая Россия»). Ещё три должности вице-спикеров предложено занять на непрофессиональной основе Валентину Каленскому («Единая Россия»), Виктору Остренко («Единая Россия») и Анатолию Копосову (КПРФ). Голосование на сессии по всем кадровым вопросам будет тайным.

Некоторые изменения коснутся структуры областного собрания. Оргкомитет по подготовке первой сессии рекомендовал сохранить количество комитетов (четыре), но при этом перераспределить нагрузку между двумя из них. Часть вопросов комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению должна перейти к комитету по АПК и природопользованию. В связи с этим предлагается переименовать эти два комитета — в комитет по законодательству и местному самоуправлению и комитет по экономическим вопросам, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Комитета по труду и социальной политике и комитета по бюджету, финансам и налоговой политике изменения не коснутся.

По единогласному мнению всех членов оргкомитета должны остаться неизменными и персоналии председателей комитетов. Как и в пятом созыве, на должности председателей комитетов предложены кандидатуры единороссов Виктора Антонова, Бориса Полозова, Владимира Яникова и Александра Братчикова. Состав комитетов будет формироваться на основании личных заявлений депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» по итогам голосования 18 сентября получила абсолютное большинство в новом созыве Псковского областного собрания. Из 44 мандатов единороссы получили 33. Вторая по величине фракция — у КПРФ: пять депутатов. У ЛДПР — три депутата, «Справедливой России» — два депутата, у партии «Яблоко» — один депутат.