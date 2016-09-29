Чебоксары, 30 сентября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Первая сессия Госсовета Чувашии, обозначенная как организационная, прошла на фоне дезорганизации. Распределение зарплатно-руководящих должностей сопровождалось техническими и процедурными сбоями, отказом электронной системы регистрации и повторными голосованиями, смехом и смешками. Кульминацией стал массовый, бесцеремонный исход участников заседания во время выступления. Новый спикер Валерий Филимонов оставался безучастным. Первая сессия, которая задаёт тон пятилетней работы парламента, получилась показательной, а может, и символичной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поделили портфели. Но не все

Новый созыв Государственного совета Чувашии обновился почти наполовину: из 44 депутатов пятого созыва мандаты сохранили 23. Конституционное большинство — у «Единой России», которая получила 36 мест. У КПРФ и ЛДПР — по три мандата, у справороссов — два.

В новом руководящем составе Госсовета зарплатную должность сохранил только один — лидер чувашских единороссов Николай Малов, за которым закрепили комитет и дали привычное место заместителя председателя Госсовета. Напомним, на выборах в Госдуму его оставили за бортом, не дав выдвинуться по Канашскому округу. Спикером Госсовета неожиданно избрали руководителя государственной аптечной сети и депутата четырёх созывов Валерия Филимонова. Из-за процедурной путаницы — со второго раза. При этом предыдущему председателю Госсовета Юрию Попову шутливо предложили взять самоотвод — под смех зала это выглядело глумлением. Попов пошёл навстречу — сказал про самоотвод, а прежде получил высшую награду — орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».

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Почётные руководящие посты получили недавние члены правительства: глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова должность вице-спикера будет совмещать с председательством в комитете по бюджету, глава Минприроды Сергей Павлов возглавил комитет по АПК. Приют в Госсовете нашёл и детский омбудсмен Вячеслав Рафинов: он возглавил фракцию «Единой России» и занял должность председателя комитета по социальной политике и главой фракции единороссов, сместив прежнего главу комитета, политического старожила и неоднократного министра Петра Краснова. Заместителей председателей комитетов пока не избрали — в предыдущем созыве должности замов занимали руководители фракций трёх оппозиционных партий. Главой аппарата Госсовета стала министр юстиции Надежда Прокопьева. Освободившиеся должности министров остаются вакантными, за исключением одной: накануне и.о. главы Минприроды назначен Александр Коршунов. Институт уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, скорее всего, будет упразднен.

Во фракции «Единой России» вновь избранными являются 16 депутатов из 36, из них двое парламентариев в предыдущем созыве Госсовета входили во фракцию «Справедливая Россия». Фракции КПРФ и ЛДПР полностью обновились. Во главе коммунистов — один из самых богатых депутатов Госсовета, директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, который на прошлых выборах выдвигался от ЛДПР и к концу парламентского срока остался единственным членом фракции. Руководителем фракции либерал-демократов стал координатор регионального отделения партии Сергей Белобаев.

Главой фракции «Справедливой России» избран главный бунтарь парламента Игорь Моляков, его правой рукой — Сергей Семенов. Напомним, что возглавивший региональные списки «СР» на выборах в Госдуму и Госсовет Олег Николаев повысил свой статус и будет представлять интересы Чувашии уже в федеральном парламенте. Ранее «СР» покинули Владимир Михайлов и Леонид Лукин, перейдя в «Единую Россию».

Несмотря на то, что численность справороссов сократилась, первая сессия наглядно показала, что бойцовские качества оппозиционеров сохранились, а может, даже усилились: Моляков и Семенов вводили в ступор нового спикера парламента, первыми и единственными реагировали на возникающие вызовы, призывали к уважению и обсуждению. Остальная оппозиция отмалчивалась: лишь в самом конце представитель КПРФ Григорий Данилов попросил слова. Под пристальным взглядом лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы Валентина Шурчанова, который умудрился не проронить ни слова.

Отправили на пенсию

Из всего реестра руководящих должностей наибольшее оживление и обсуждение вызвала смена руководителя аппарата Госсовета Чувашии. Анатолий Ухтияров, проработавший в системе государственной гражданской службы более 30 лет, освобождён от должности «по представлению председателя» парламента. «Освобождён по его инициативе. В связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет», — пояснил решение спикер Валерий Филимонов. При этом он отметил, что Ухтияров был «как палочка-выручалочка», особенно во втором созыве парламента.

Руководителем аппарата парламента стала глава Минюста Чувашии, полномочный представитель главы республики в Госсовете Надежда Прокопьева, которая в тот же день ушла в отставку. Перед голосованием она «поблагодарила за поддержку моей кандидатуры», и заверила, что «будем работать на благо населения республики, на благо Российской Федерации». К ней был только один вопрос: «Что произошло?». «Вы были министром юстиции и вдруг пришли к нам. Сами захотели или просто поручение какое-то? Мне очень удивительно! Вы — в высокой должности, представитель главы Чувашии, и вдруг — вот здесь», — искренне поражался лидер фракции справороссов Игорь Моляков.

Это вызвало улыбку у Надежды Прокопьевой. Она пояснила, что «каждые 5−6 лет — это уже пройденный опыт, надо работу менять»: «Когда мне сделали предложение на эту должность, я просто согласилась. Это моё решение. Я на него имею право. Может, кто-то не может понять. Карьера — не главное в жизни».

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Подобную кадровую смену в оппозиции сочли странной. «Немножко странно для меня сегодня, почему так резко поменялся наш Государственный совет. И председателя прежнего нет, и начальника нашего управления нет. Коли так «Единая Россия» решила, пусть она пока все эти процессы разруливает. Но я хочу сказать, что Анатолий Ильич (Ухтияров) вполне мог бы работать и дальше на этом посту. Петра Степановича (Петр Краснов, глава комитета в пятом созыве Госсовета) мы почему-то не видим сейчас на руководящей должности. Кстати, Пётр Степанович работник очень эффективный», — заявил Игорь Моляков, дав возможность остальным вспомнить один из самых высоких результатов голосования за «ЕР» в округе Краснова.

Справоросс также выразил уверенность в том, что Ухтияров «найдёт себе место довольно скоро», так как он «специалист такого уровня», каких «мало сегодня найдётся в окружении нынешнего главы Чувашской Республики». «Думаю, что я ещё в силе, энергии, найду себе применение», — подтвердил Ухтияров. «Мы договорились, что будем с вами сотрудничать и в качестве советника, в качестве помощника», — многозначительно напомнил Валерий Филимонов.

Посмеялись и ушли

После обсуждения всех вопросов депутатам дали высказаться в режиме свободного микрофона. Игорь Моляков озвучил планы работы фракции, убеждая, что «наша фракция никуда не исчезла и будет работать достаточно активно», а главный акцент будет сделан на работе с пожилыми гражданами: «Если кто-то сейчас смеётся и пляшет, скоро и мы будем смеяться. Правда, плясать будем по другому поводу». Когда депутат начал говорить о том, какой закон станет «венцом работы», у него отключился микрофон: три минуты лимита были исчерпаны.

«Игорь Юрьевич, время. Постарайтесь лучше выражаться, потому что не все вас понимают», — отыгрался Валерий Филимонов, которого задела публичная характеристика его ораторских способностей, данная ему Моляковым ещё в начале сессии. «Постоянно слушал Филимонова, но ни разу не понял, о чём он хотел сказать. Ни разу!», — сделал тогда выпад справоросс.

Отметим, что во время выступления главного трибуна парламентской оппозиции послышался топот: массово уходили приглашённые. На такой демарш отреагировала только оппозиция. Председатель Филимонов, в отличие от своего предшественника Попова, благоразумно не заметил данного явления.

«Сегодня депутат Государственного совета Моляков выступает — главы уходят. Уходят спокойно, демонстративно. Это такое бескультурье, такое неуважение к депутату! Дело в том, что если мы так позволяем относиться к депутату Молякову, так же к нам ко всем будут относиться. Как ты встречаешь — так и тебя будут встречать», — напомнил о нормах этики справоросс Сергей Семенов, которого также задел «очень некрасивый смех», раздававшийся из министерских рядов во время выступления депутата.

Стоит отметить, что смех и смешки — это самое безобидное, что может приключиться в парламенте по отношению к оппозиции. Например, в соседней Ульяновской области, когда в региональном парламенте к трибуне выходил коммунист Алексей Куренной, его выступление заглушили топотом и песней «И вновь продолжается бой». Было это в декабре 2015 года. При этом вице-спикер Алсу Балакишиева не просто хохотала вместе со всеми единороссами, но и дирижировала залом, размахивала руками, изображая «такого молодого Ленина», а под конец сползла, надрываясь от смеха, под стол. Скандал улаживал секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Закончилось эта неприличная история взяткой в полмиллиона рублей, на которой поймали Балакишиеву.

В продолжение выступления справорос Сергей Семенов обратился к региональной власти. «Хотел бы обратиться к главе республики и Юрию Егоровичу (руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев): не важно, из какой мы партии, но мы пришли решать социально-экономические проблемы в Новочебоксарске и Чувашской Республик. И хотелось бы, чтоб главы районов не уходили так демонстративно, а работали с нами, независимо от партии. Как правило, сегодня, если ты не из партии власти, значит — можно твои вопросы не решать. К сожалению, такая практика уже происходит. И думаю, страдает вся Чувашия».

Сергей Семенов также акцентировал внимание на скандальной ситуации в Новочебоксарске, где глава администрации Игорь Калиниченко «принимает решение о сносе» кордодрома. Площадка стоимостью 2 млн рублей была построена на благотворительные средства. «Хотя сам Калиниченко ещё подписывал (решение о строительстве кордодрома), когда был замом главы администрации. А сегодня принимает решение о сносе. Люди должны отвечать за свои подписи. Из своего кармана Калиниченко пусть отдаёт вложенные средства, а потом сносит», — возмущался справоросс.

Отреагировал на атмосферу в региональном парламенте нового созыва и коммунист Григорий Данилов. «Когда сессия ещё не закончилась, когда коллеги выступают с этой трибуны — часть встала и ушла. Не понятно, что хотели таким образом сказать. Валерий Николаевич, обращаюсь к вам. Поговорите, пожалуйста, с коллегами об уважительном отношении к депутатам Государственного совета и к самому Государственному совету», — публично попросил спикера парламентарий.

В ответ Валерий Филимонов спешно закрыл сессию. Грянул гимн. Избранники расходились. Народ остался в недоумении.

Отметим, полномочным представителем главы Чувашии в Госсовете был назначен в день сессии руководитель администрации Юрий Васильев, о чём лично сообщил депутатам Михаил Игнатьев.