Челябинск, 29 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Челябинской области не поддерживает идею создания беби-боксов. Эту позицию на пресс-конференции сегодня, 29 сентября, озвучила замминистра Виктория Сахарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Клавдий Лебедев. Нищая. 1904

«Свою позицию мы очень широко обсуждали с общественностью на круглом столе, который проходил в прошлом году с участием Минздрава России, о целесообразности, необходимости данной структуры в родильных домах. В Челябинской области нет таких беби-боксов, ибо наша медицинская общественность не поддерживает изначально идею их создания, поскольку такой анонимный, совершенно доступный и вольный отказ от ребенка на сегодняшний день снимает у женщины всякие моральные и духовные обязательства», — цитирует Викторию Сахарову сайт chelyabinsk.ru.

Представитель минздрава обосновала свою позицию тем, что в других регионах, где были установлены беби-боксы, никакого влияния на статистику младенческой смертности (инфантицида), они не оказали. Таким образом, получается, что заявленная лоббистами проекта функция спасения детей не подтверждается.

При этом альтернативой проекту установки ящиков для оставления детей специалисты разных ведомств называют профилактические меры, при которых осуществлялась бы комплексная поддержка матерей как в материальном плане, так и по укреплению живой, родной, семейной связи между матерью и ребенком.

«Минздрав совместно с минсоцем много работают по вопросам профилактики отказов от новорожденных детей, благодаря комплексной работе, индивидуальному консультированию и общению с каждой женщиной выясняя причины отказов. Поэтому с позиции духовности и нравственности, мне кажется, надо больше развивать семейные ценности и основные позиции психолого-социального консультирования в гражданском обществе, а не делать доступным такой вольный отказ от живого, родного ребенка», — отметила Виктория Сахарова.

Напомним, 13 августа 2015 года в Челябинске состоялось обсуждение проекта установки беби-боксов в России. На форуме некоммерческих организаций «Сообщество», проводимом под эгидой Общественной Палаты РФ, на круглом столе, посвященном проекту внедрению беби-боксов, выступили представители различных ведомств, силовых структур и общественных организаций. Представила проект Елена Котова, с посылом о необходимости предотвращения инфантицида. Причем, как отмечала ранее представитель фонда, продвигающего беби-боксы, этому явлению подвержены не все женщины.

«Мы сейчас говорим не о маргиналах, пьяницах и бомжах — это совсем другая история. Такие люди обычно как раз оставляют детей, потому что они для них часто являются средством заработка. Мы говорим о нормальных женщинах, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства, которые понимают, что не готовы прокормить ребёнка. Часто у таких матерей уже есть дети, и они боятся, что появление нового малыша загонит их в такую нищету, что служба опеки заберёт всех», — один из тезисов руководителя фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, с которым она приехала из Перми на челябинский форум.

В результате обсуждения на круглом столе 13 августа 2015 года выяснилось, что подавляющее число присутствующих представителей организаций, отрицательно относятся к инициативе установке ящиков для анонимного оставления детей. Противниками беби-боксов были: уполномоченная по правам ребенка (на тот момент) Маргарита Павлова, председатель челябинского регионального отделения общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Екатерина Забачёва, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка при президенте России Элина Жгутова, председатель регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Баскова, руководитель центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» Владимир Панарин, профессор Челябинского педуниверситета Сергей Молчанов, замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, Член совета «Опора России» Алексей Ларин, Член общественной палаты Челябинской области Марина Москвичёва, замдиректора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Ольга Чумакова, и другие представители общественности и граждане, пришедшие на обсуждение темы.