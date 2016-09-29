Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Конкурс на предпроектные работы по строительству кольцевой линии петербургского метро выиграла московская компания «Метрогипротранс». Как сообщает сегодня, 29 сентября, ИА REGNUM, соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургское метро

Теперь компания должна разработать план ветки от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» за 140 млн рублей. Кроме того, «Метрогипротранс» также победил и в конкурсе на предварительный проект участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Петергофское шоссе».

Протяженность этого участка составляет более 6 км, стоимость работ оценивается в 49 млн рублей.

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Кольцевая линия же будет протяженностью более 7 км. Предполагается, что она включит в себя пять станций: «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2». Подрядчик должен будет исследовать более 200 зданий в центре города, включая памятники архитектуры, чтобы понять, как линии метрополитена повлияют на их сохранность. Предпроект должен быть завершен в 2017 году.