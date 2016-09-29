Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. V Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет с 1 по 3 декабря, соберет больше 11 тысяч зарегистрированных участников. Мощный общественный поток ожидается, в том числе, за счет большого числа общедоступных мероприятий. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com Санкт-Петербургский международный культурный форум 2015

В 2016 году ключевыми темами форума станут 25-летие СНГ, передача эстафеты от Года российского кино к Году экологии и 125-летний юбилей С.С. Прокофьева. Главными площадками форума будут Главный штаб Государственного Эрмитажа и Российский этнографический музей.

По словам Журавского, поскольку в этом году завершается Год кино, большая часть программы будет посвящена именно этому направлению. Так, будет площадка, посвященная юбилею «Союзмультфильма», интересная программа ожидается на киностудии «Ленфильм».

В связи с юбилеем Прокофьева, большая программа форума будет связана с гастролями Мариинского театра и других коллективов. «2 декабря в Мариинке-2 будет торжественное закрытие Года Кино и переход к Году Экологии — планируется достойная интерактивная программа», — заверил Журавский.

Замглавы Минкультуры подчеркнул, что в этом году на мероприятиях Культурного форума ожидается большое количество иностранных участников. Это, по его словам, и ректоры крупнейших культурных школ и университетов, и известные инвесторы: «Санкт-Петербургский форум — это прежде всего площадка для диалога профессионалов. Будет большое количество состоявшихся и именитых гостей, которые реализовывали крупные инвестиционные, культурные проекты. В этнографическом музее традиционно будет представлена деловая площадка, где будут подписаны различные соглашения — о намерениях и коммерческого характера».

Вместе с тем, Александр Журавский выразил надежду на рост популярности форума для жителей Санкт-Петербурга: «Мы очень бы хотели, чтобы каждый год не только все большее количество иностранных участников принимало участие в форуме, не только рос его международный статус, но чтобы и жители столицы чувствовали, что это их родной форум». Он отметил, что именно с этой целью в Петербурге проводится фестиваль «Под эгидой форума».

Основная программа сохранит разделение на два потока — профессиональный и общественный, чтобы и профессиональное сообщество, и жители города смогли посетить заинтересовавшие из события. Профессиональный поток будет представлен 14 секциями, посвященными кино, музыке, балету и танцу, музеям и выставочным проектам, народному творчеству и нематериальному культурному наследию, цирку и уличным театрам, сохранению культурного наследия, массовым коммуникациям, изобразительному искусству, литературе и чтению, образованию, креативной среде и урбанистике, туризму.

«В прошлом году было 11 тысяч участников. В этом году будет очевидно больше. Будет мощный общественный поток. Хотим сделать большое количество доступных мероприятий, причем они будут рассредоточены по времени суток — утром, днем, вечером и даже ночью ‑ и по месту проведения», — отметил Журавский.

Пока что бюджет V Санкт-Петербургского международного культурного форума оценивается в 88 млн рублей. Именно столько средств было выделено на его проведение из бюджета Министерства культуры РФ и казны Санкт-Петербурга, сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

По словам Журавского, предполагается, что официальным гостем в этом году на форуме будет Франция. «Отдельная программа будет связана с нашими российско-французскими культурными связями, будет много французских гостей. В целом количество стран-участников не поддается никакому описанию. Их очень много. Совершенно точно их будет больше, чем в прошлом году», — заверил чиновник.

Напомним, в 2015 году в рамках форума состоялся III Санкт-Петербургский международный туристский форум. В мероприятиях приняли участие свыше тысячи иностранных участников из 79 стран.