Москва, 29 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупреждает всех граждан России, находящихся или проживающих за рубежом, об опасности, грозящей им 30 сентября этого года, в связи с призывом ряда исламистских организаций к протестам против активизации боев в сирийском Алеппо. Соответствующее заявление распространила сегодня, 29 сентября, пресс-служба МИД РФ.

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В заявление сказано, что российские власти обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо.

На Смоленской площади не исключают, что такие мероприятия исламисты могут использовать в отдельных странах для нападок на Россию и провокаций против её граждан.

В связи с этим МИД РФ рекомендует российским гражданам не посещать места, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности.