Москва, 29 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. «Проявлять разумные меры предосторожности» 30 сентября рекомендовало гражданам России, находящимся за границей, МИД. Рекомендация связана с «юбилеем» — исполняется год с начала операции российских ВКС в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого Всемирного дня гнева и протеста против нового витка боевых действий в Алеппо», — говорится в опубликованном сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам РФ, которые находятся за рубежом, «проявлять разумные меры предосторожности» и воздерживаться от посещения мест, где «гнев и протест могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

Накануне о возможных атаках террористов заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Российское участие в урегулировании вооруженного конфликта в Сирии без сотрудничества с американской стороной может обернуться для Москвы большими потерями — экстремисты непременно воспользуются этой ситуацией, заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне. Если российская сторона «не прекратит насилие», она будет нести дальнейшие потери, пригрозил он.

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Заявление Кирби жестко осудил МИД России.

Нервная реакция Вашингтона на события в Сирии вызвана ошибочной стратегией американских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очевидно, эта нервная реакция вызвана ошибочной стратегией Белого дома на Ближнем Востоке и невозможностью выполнить взятые на себя обязательства. Речь идёт об обязательстве размежевать оппозицию и запрещённую в России «Джебхат ан-Нусру», — отметила она.

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Слова Кирби вызвали резкую реакцию в Минобороны. «Что же касается угрозы Кирби возможных потерь российских самолетов и отправки домой российских военнослужащих в «мешках для трупов», скажу следующее. В этом диалоге должны быть исключены даже намеки на угрозы нашим военнослужащим и российским гражданам», — сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, предложив Кирби «не забывать об офицерской чести» (до 2015 года Кирби служил в ВМФ США, уйдя в отставку в звании контр-адмирала).