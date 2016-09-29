Петрозаводск, 29 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Включение Лоухского, Беломорского и Кемского районов Карелии в Арктическую зону — не только стратегически важное для региона решение, но и «восстановление справедливости» по отношению к жителям этих районов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 сентября, в пресс-службе администрации региона, об этом заявил глава республики Александр Худилайнен, участвовавший в совместном заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Морской коллегии при правительстве России.

Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

«Дело в том, что географически эти районы расположены также и даже севернее, как отдельные территории Архангельской области, которые изначально имеют статус территорий Арктической зоны. Кроме того, Карелии очень важно быть полноценным участником федеральных программ развития российской Арктики — это, наряду с нашими программами, поможет дать новый импульс развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы северных районов», — заявил Александр Худилайнен.

Напомним, на заседании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, обсуждались вопросы подготовки реализации мероприятий, направленных на развитие науки и технологий, подготовки квалифицированных кадров и привлечения трудовых ресурсов, повышения эффективности системы теплоснабжения в Арктической зоне России, а также предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации системы поиска и спасения в Арктике.