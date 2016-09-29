Буйнакск, Дагестан, 29 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Представители и сторонники КПРФ в дагестанском Буйнакске объявили голодовку с требованием пересмотреть результаты выборов в городе, передаёт 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Предвыборная кампания КПРФ

Как сообщили в городском отделении партии, акция протеста продолжается уже второй день. В голодовке участвуют десять человек в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них председатель буйнакского отделения ДРО КПРФ Камиль Шахбулатов. Протестующие полностью отказались от еды и употребляют только воду.

Активисты заявляют, что результаты выборов в городе были сфальсифицированы, и намерены продолжать голодовку до пересмотра итогов голосования."О масштабах фальсификации можно судить по протоколам, которые мы получили в день выборов. Они сильно разнятся с результатами, которые опубликовал Избирком. Например, на участке в третьей школе у коммунистов только один голос. Хотя один из наших сторонников вместе с пятью своими родственниками проголосовал на этом участке за КПРФ. Куда делись голоса таких людей?» — заявил собеседник.

По его словам, на пяти избирательных участках наблюдателям от КПРФ и вовсе отказались выдать протоколы. Буйнакские коммунисты заявляют также о наличии у них видеороликов, на которых засняты попытки вброса бюллетеней и другие противоправные действиях в единый день голосования. Информацию об этих и других нарушения партийцы указали в официальном обращении в администрацию Буйнакска, прокуратуру города и избирком РД.

В отделении партии рассказали, что сегодня утром протестующих посетила группа чиновников из администрации города. Они спросили о причинах голодовки, и ушли, не дав никаких заверений.

Отметим, буйнакское отделение партии КПРФ поддерживает экс-глава города Осман Османов, который в прошлом году на выборах в городское собрание вместе с партией «Ветераны России» получил 17 мандатов из 21. Однако, стать главой города ему не удалось: депутаты позже поддержали другого кандидата — действующего главу города Закарью Амирова. Буйнакские коммунисты заявляют, что они не получают поддержки республиканского отделения партии, наоборот, оно всячески препятствовало продвижению в парламент кандидата от Буйнакска.

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Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели от разных партий сообщали о массовых нарушениях в ходе парламентских выборов в Дагестане 18 сентября. Так, о голосовании одних и тех же людей на нескольких избирательных участках Махачкалы заявили представители партии «Справедливая Россия» и наблюдатели из штаба кандидата в депутаты Госдумы РФ Джамала Касумова.

Наблюдатели партии «Союз труда» в дагестанской столице записали на видеокамеру случаи массового вброса бюллетеней и отказ председателя избирательной комиссии принять акт о нарушениях.

На избирательном участке в Гоцатле произошла драка, в ходе которой были разбиты урны для голосования. Результаты голосования на этом участке позже были аннулированы, а следствие возбудило уголовное дело по факту драки.