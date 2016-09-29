Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода решили пересчитать работающих в городе дворников, чтобы выяснить их реальную численность. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гордуме по итогам заседания комиссии по городскому хозяйству.

Цитата из м/ф «Пластилиновая ворона». Реж. Александр Татарский. 1981. СССР Дворники

В ходе заседания ряд депутатов высказали предположение, что число реально работающих дворников, о котором сообщают домоуправляющие компании, завышено в несколько раз. Именно это и является причиной многочисленных жалоб, которые поступают от жителей Нижнего Новгорода в зимний период.

Нижегородцы жалуются на плохое качество уборки дворовых территорий в зимний период, и может быть, что убирать их просто некому.

В результате члены комиссии приняли решение рекомендовать администрации города организовать проверку и установить реальную численность дворников и оценить их способность убирать территории в соответствии с существующими нормативами.

Кроме того, департамент благоустройства и дорожного хозяйства отчитался перед депутатами о подготовке городских служб к уборке снега на муниципальных автодорогах и тротуарах.

Оказалось, что в настоящий момент укомплектованность дорожно-эксплуатационных предприятий кадрами водителей спецтехники и дорожных рабочих недостаточна для эффективной работы. Подготовка спецтехники и заготовка противогололедных материалов идет с опозданием.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже много лет с наступлением зимы Нижний Новгород превращается в город, передвижение по которому возможно с огромным трудом.

Периодическая смена городского руководства никаких положительных результатов в этом вопросе не приносит. Каждый раз у чиновников находятся объективные, по их мнению, причины, почему город месяцами остается неубранным.

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В октябре 2015 года городские чиновники жаловались на то, что у них нет денег на уборку города в зимний период. В минувшем году на уборку и текущий ремонт улиц и дорог было выделено 800 млн рублей, что почти в 2 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Ради экономии средств администрация города планировала сократить объемы вывоза снега, частоту уборки улиц и автодорог, ямочных ремонтов и прочих работ.

В начале 2016 года прокуратура возбудила сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц Нижнего Новгорода от снега.

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