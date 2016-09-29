Мадрид, 29 сентября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. «Сергей Лавров после телефонного разговора с Джоном Керри заявил, что русские вновь готовы сделать шаг к совместным действиям с американцами в Сирии. Инициатива, по словам Лаврова исходит от президента РФ».

ИА REGNUM

Керри, естественно, с присущими ему сердобольностью, душевностью и заботой о наступлении мира во всем мире, «продемонстрировал Лаврову огромную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии, обвинив в этом правительство Асада и прикрывающий его Кремль. Керри пригрозил приостановить сотрудничество, если Москва не остановит наступление войск сирийского режима на Алеппо и не даст возможности транспортировать нуждающимся гуманитарную помощь».

Издание обращает также внимание на то, что «первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что, по мнению русских «оппозиционные блоки в провинциях Алеппо и Хама воспользовались перемирием, чтобы заполнить свои запасы оружия и боеприпасов, перегруппироваться и начать атаки завоевывать новые территории».

«Перемирие подорвали радикалы, — цитирует СМИ российского генерала. — Вместо того, чтобы снижать интенсивность нападений на правительственне подразделения, действия вооруженных групп противников Асада существенно участились».