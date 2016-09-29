Йошкар-Ола, 29 сентября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Парламент Марий Эл на сессии 29 сентября поддержал изменения в закон, связанный с проведением публичных мероприятий. Инициатором изменений выступил глава Йошкар-Олы Александр Принцев, передает корреспондент ИА REGNUM .

Илья Репин. Годовой поминальный митинг у стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже. 1883

В соответствии с законопроектом, расширяется перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. К ним отнесены здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), а также сады, парки, пляжи и мосты. Как отмечает «7x7», запрет касается площадей Республики и Патриаршей, Архангельской слободы, набережных Амстердам, Брюгге и Воскресенской, улицы Анисимовская. Все они находятся в Йошкар-Оле.

Законодательную инициативу подержали 36 депутатов регионального парламента, двое были против. Представители КПРФ намерены опротестовать принятое решение через Генеральную прокуратуру.

СМИ отмечают, что поводом к новому запрету стал инцидент 9 мая, когда во время акции коммунистов на площади Республики глава региона Леонид Маркелов протыкал шары с символикой КПРФ. Площадь Республики примыкает к набережной Малой Кокшаги и входит в утвержденный перечень мест, где вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий.

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