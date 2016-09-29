Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области продолжают жаловаться на проблемы, возникающие с пуском тепла и началом отопительного сезона. Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил в инспекционной поездки в Балахну, где состоялся запуск новой котельной.

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

По словам губернатора, региональному министерству энергетики и ЖКХ дано поручение выстроить работу так, чтобы ДУКи и местные администрации во время старта отопительного сезона «вкалывали днем и ночью».

«Они должны бегом бежать по первому звонку жителей, чтобы тепло пришло во все квартиры, — отметил Шанцев. — Местные власти докладывают, что тепло пущено уже почти во все дома региона, а мне продолжают поступать сигналы от жителей из районов области о том, что где-то тепло пришло еще не во все квартиры. Эти недочеты должны устраняться незамедлительно».

В ближайшее время нижегородское Минэнерго и ЖКХ должно провести анализ причин, по которым возникают проблемы с пуском тепла.