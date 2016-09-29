Минск, 29 сентября, 2016, 18:09 — ИА Регнум.



пресс-служба МИД Белоруссии Заседание Белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества

В Минске 29 сентября состоялось 11-е заседание Белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, по итогам которого были обсуждены вопросы взаимодействия по трансграничной проблематике, а также реализации совместных проектов модернизации пограничной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

В работе комиссии приняли участие замминистра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков и первый замминистра внутренних дел и администрации Польши Якуб Скиба. По итогам заседания был подписан протокол.

«Проанализирован потенциал белорусско-польского взаимодействия в вопросах модернизации и ремонта приграничной инфраструктуры, в том числе, с привлечением для этих целей фондов Европейского Союза, — сообщил Шестаков журналистам. — Обсудили перспективы восстановления движения через пограничный переход Домачево-Словатичи, приостановленного вследствие аварийного состояния моста через реку Западный Буг. Обменялись актуальной информацией по реализации крупномасштабного инфраструктурного проекта «Строительство дополнительного автомобильного моста через реку Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» (Белоруссия) и «Бобровники» (Польша)».

Кроме того, сообщил белорусский дипломат, подтверждены намерения о подписании не позднее 2017 года «как минимум пяти международных договоров в сфере трансграничного сотрудничества». Правовой режим белорусско-польской государственной границы до сих пор регулируется межправительственным договором 1961 года, заключенным между СССР и ПНР — для подписания нового договора требуется, отметил Шестаков, «завершить процедуру проверки прохождения государственной границы между Республикой Беларусь и Польшей, которая началась в 2011 году, и также закрепить ее соответствующим международным договором».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году между Польшей и Белоруссией не было заметных конфликтов — в отличие от прошлых лет, когда отмечались взаимные претензии, обвинения в заговорах и шпионаже. После президентских кампаний в Польше и Белоруссии официальная Варшава умерила поддержку национал-радикалов — сторонников свержения Александра Лукашенко, перешла к прямому диалогу с официальным Минском и минимизировала заявления на политические темы, сосредоточившись на экономическом сотрудничестве.