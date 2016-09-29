Грозный, 29 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Спортивный комплекс «Ахмат-Арена» в Грозном соответствует критериям, необходимым для размещения здесь команд во время подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Такой вывод сделали представители ФИФА, оргкомитета и научно-исследовательского института по спортивным газонам STRI (The Sports Turf Research Institute).

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Как сообщает официальный сайт «Ахмат-Арены», комиссия оценила состояние газона. Представитель STRI взял пробы почвы, на которой растет газон, ознакомился с системой подогрева и дренажа, состоянием корневой системы травы. Кроме того, специалисты детально ознакомились со средствами, применяемыми для ухода за газоном, и техникой — газонокосилками, сеялками. При этом качество газона было оценено как образцовое.

Стоит отметить, что такое пристальное внимание ФИФА к «Ахмат-Арене» связано с тем, что стадион включен в число тренировочных баз для команд-участниц ЧМ-2018. По итогам инспекции представители организации остались довольны увиденным.

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Виталий Мутко: В Грозном может состояться футбольный матч Россия — Румыния

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров не раз заявлял, что надеется на то, что хотя бы один матч Чемпионата мира по футболу 2018 года будет проведен в Грозном. По словам чеченского лидера, в республике созданы все условия для этого и, учитывая, что время еще есть, власти региона будут бороться за положительное решение Виталия Мутко.