Киров, 29 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Законодательное собрание Кировской области по итогам выборов 18 сентября обновилось на 60%. Из 54 избранных депутатов повторно прошли в заксобрание 22 человека.

Евгений Катышев Флаг Кировской области

Первое заседание Законодательного собрания VI созыва будет проведено 6 октября. В ходе заседания планируется избрать председателя заксобрания. Пока на эту должность претендует только бывший глава Кирова Владимир Быков, выдвинутый региональным отделением «Единой России».

Кроме того, в ходе первого пленарного заседания планируется выбрать двоих заместителей спикера и определить состав шести комитетов. В свою очередь члены комитетов выберут своих кандидатов на посты их руководителей.

В этот же день — 6 октября — планируется провести второе заседание Законодательного собрания, на котором будут рассмотрены вопросы, требующие срочного решения.

Как сообщили в региональном парламенте, в новый состав заксобрания вошли 8 женщин-депутатов и 46 мужчин. Из них два депутата в возрасте до 31 года, 9 человек — в возрасте от 31 до 40 лет, 16 человек — в возрасте 41 до 50 лет, 19 человек — в возрасте от 51 до 60 лет. Старше 60 лет — 8 депутатов. Всего один из вновь избранных депутатов не имеет высшего образования.

По своему роду деятельности 28 депутатов являются руководителями предприятий, учреждений, общественных организаций, по 10 человек трудятся в промышленности и в агропромышленном комплексе, 7 человек трудятся в сферах строительства, транспорта и ТЭК. Еще трое заняты в социальной сфере, двое занимаются лесопереработкой. Трое депутатов — пенсионеры.