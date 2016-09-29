Севастополь, 29 сентября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В пятницу, 30 сентября, пиротехники обезвредят две немецкие авиабомбы времен Великой Отечественной войны. На время проведения подрыва будет оцеплена опасная территория и кратковременно отключена линия электропередачи Симферополь-Севастополь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по городу Севастополю.

Flightsoffancy Авиабомбы

Немецкую авиабомбу «SD-50» обнаружили вблизи строящейся ТЭС у села Штурмовое. Учитывая состояние и тип взрывателей, а также технические сложности, было принято решение обезвредить боеприпас на месте обнаружения. В это же день проведут еще один подрыв — немецкой авиабомбы «SC-50», которая была обнаружена в районе 2-го кордона Мекензиевского лесничества.

Обе операции по обезвреживанию проведут пиротехники МЧС Севастополя совместно с инженерным подразделением Черноморского Флота. На время проведения подрыва снаряда специалистами ПАО ЭК «Крымэнерго» будет произведено кратковременное отключение линии электропередачи Симферополь-Севастополь.

Сотрудниками ГИБДД и специалистами УМВД будет проводится отцепление опасной зоны в районе села Штурмовое (прилегающая территория к строительной площадке ТЭС-2) и в районе 2-го кордона Мекензиевского лесничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз в Севастополе обезвреживали 250-килограммовую немецкую авиационную бомбу 11 августа. Из-за сложности объекта бомба была взорвана на месте обнаружения — на территории винодельческого предприятия «Золотая балка».

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