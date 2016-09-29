Финляндия прокомментировала возможную милитаризацию Аландов
Хельсинки, 29 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Финские власти не рассматривают возможность изменения демилитаризованного статуса Аландских остров. Об этом глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил во время встречи премьер-министров Северных стран, которая проходила на Аландских островах, сообщает финское издание Finland Times сегодня, 29 сентября.
Издание обращает внимание на спекуляции вокруг обороноспособности Аландов, которые последовали за недавним сообщением о том, что Швеция усилит своё военное присутствие на острове Готланд.
Напомним, Аландские острова являются автономией в составе Финляндии, которая имеет особый демилитаризованный и моноязычный статус. Согласно Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года, который завершил русско-шведскую войну 1808−1809 годов, вся Финляндия (включая Аландские острова) отходила к Российской империи. Острова стали самым западным форпостом России, на их территории был размещен гарнизон. Вскоре было принято решение о строительстве военного форта. Крепость Бомарсунд заложили в 1832 году. Во время Крымской войны она была разрушена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2015 года министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё («Истинные финны») в интервью медиагруппе Lännen Media заявил о том, что страна готовится к «возможной оккупации» Аландских островов. По словам Ниинистё, вооруженные силы Финляндии готовятся на случай появления на островах так называемых «зеленых человечков» — работающих под прикрытием российских спецназовцев. По мнению министра, Хельсинки уделяет слишком мало внимания Аландским островам. Ситуация в регионе Балтийского моря изменилась, и поэтому нужно подумать об организации обороны островов, заявил Ниинистё.
На прошлой неделе шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Швеции распространило информацию о том, что угроза со стороны России якобы возрастает. Согласно сообщениям СМИ, шведские военные получили некие разведданые, после чего было принято решение о размещении контингента на острове Готланд в Балтийском море.
14 сентября стало известно, что Швеция в ускоренном порядке разместит на Готланде гарнизон, в состав которого войдут танковая и механизированная роты, около 150 человек личного состава. Ранее планировалось, что контингент появился на острове в 2018-м году, однако теперь это произойдет раньше — до середины 2017-го года.
Позже премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отверг предположения о том, что милитаризация Готланда вызвана нарастающей российской угрозой.