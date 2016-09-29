Хельсинки, 29 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Финские власти не рассматривают возможность изменения демилитаризованного статуса Аландских остров. Об этом глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил во время встречи премьер-министров Северных стран, которая проходила на Аландских островах, сообщает финское издание Finland Times сегодня, 29 сентября.

NASA Earth Observatory Аландские острова. Вид из космоса

Издание обращает внимание на спекуляции вокруг обороноспособности Аландов, которые последовали за недавним сообщением о том, что Швеция усилит своё военное присутствие на острове Готланд.

Напомним, Аландские острова являются автономией в составе Финляндии, которая имеет особый демилитаризованный и моноязычный статус. Согласно Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года, который завершил русско-шведскую войну 1808−1809 годов, вся Финляндия (включая Аландские острова) отходила к Российской империи. Острова стали самым западным форпостом России, на их территории был размещен гарнизон. Вскоре было принято решение о строительстве военного форта. Крепость Бомарсунд заложили в 1832 году. Во время Крымской войны она была разрушена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2015 года министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё («Истинные финны») в интервью медиагруппе Lännen Media заявил о том, что страна готовится к «возможной оккупации» Аландских островов. По словам Ниинистё, вооруженные силы Финляндии готовятся на случай появления на островах так называемых «зеленых человечков» — работающих под прикрытием российских спецназовцев. По мнению министра, Хельсинки уделяет слишком мало внимания Аландским островам. Ситуация в регионе Балтийского моря изменилась, и поэтому нужно подумать об организации обороны островов, заявил Ниинистё.

На прошлой неделе шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Швеции распространило информацию о том, что угроза со стороны России якобы возрастает. Согласно сообщениям СМИ, шведские военные получили некие разведданые, после чего было принято решение о размещении контингента на острове Готланд в Балтийском море.

14 сентября стало известно, что Швеция в ускоренном порядке разместит на Готланде гарнизон, в состав которого войдут танковая и механизированная роты, около 150 человек личного состава. Ранее планировалось, что контингент появился на острове в 2018-м году, однако теперь это произойдет раньше — до середины 2017-го года.

Позже премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отверг предположения о том, что милитаризация Готланда вызвана нарастающей российской угрозой.