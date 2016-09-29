Тбилиси, 29 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Проект строительства глубоководного порта в поселке Анаклия на побережье Черного моря вновь стал актуальным сегодня. На заседании правительства Грузии 29 сентября первым вопросом обсуждался проект постановления об одобрении инвестиционного договора, оформленного между правительством и ООО «Консорциум развития Анаклии».

Aleksey Muhranoff Анаклия

Как заявил после заседания первый вице-премьер, министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили, правительство одобрило этот договор, а это означает, что в Грузии начинается осуществление «проекта века».

Он пообещал, что в ближайшие дни состоится «очень большая презентация» проекта, на которой население ознакомят с деталями проекта. Со ссылкой на заявления премьер-министра Георгия Квирикашвили Дмитрий Кумсишвили пояснил, что это будет проект, который полностью изменит геополитику, ландшафт в регионе и даст Грузии возможность удесятерить транзитный потенциал.

Строительство глубоководного порта в Анаклия будет проходить в 9 этапов, и после его завершения пропускная способность порта составит 100 млн тонн грузов в год.

Согласно условиям договора, инвестор позаботится и о трудоустройстве населения. С этой целью компания за свой счет создаст «тренинг-центр», на котором будет проходить переподготовку местное население. После курса переподготовки его слушатели будут трудоустроены в порту. При этом, часть тренингов будет бесплатной.

Как известно, перед выборами 2012 года правительство Михаила Саакашвили активно обсуждало и представляло инициированный экс-президентом еще в 2009 году проект глубоководного порта Лазика. В 2012 году были начаты и работы по подготовке к строительству. Бидзина Иванишвили еще будучи в оппозиции в ходе своей предвыборной кампании тогда подверг резкой критике проект Лазики и заявил, что в случае его прихода к власти этот проект осуществляться не будет. В противовес Лазике он выдвинул идею строительства глубоководного порта в поселке Анаклия. Процесс затянулся вплоть до выборов 2016 года. В августе 2014 года министерство экономики Грузии объявило тендер на строительство порта Анаклия, в котором победа была присуждена совместному грузино-американскому консорциуму Anaklia Development Consortium, состоящему из американской компании Conti International и грузинской TBC Holding.