Симферополь, 29 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Высокие зарплаты, которые назначала себе администрация Республиканской клинической больницы имени Семашко, выявлены в ходе проверки, которую инициировал Минздрав Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 29 сентября.

Медработник

«В настоящее время проверка продолжается. Все выводы и комментарии будут после её окончания», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Также в Минздраве республики сообщили, что проверки идут ещё в нескольких медицинских учреждениях полуострова.

В прокуратуре республики корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что ведомство ведёт проверку в больнице «обоснованности установления дополнительных выплат к заработной плате» совместно «с другими правоохранительными органами», а о результатах проверки «будет сообщено позже».

Как сообщало ИА REGNUM, главу Крыма Сергея Аксёнова сильно удивили зарплаты ряда сотрудников-управленцев Республиканской клинической больницы имени Семашко, о чём он рассказал накануне. «Средняя зарплата у главного бухгалтера, не хотел просто говорить до окончания расследования, по итогам 8 месяцев — 547 тысяч в месяц, — удивился Аксёнов. — У замов, по-моему, под 350 средняя у четырех. По отдельным месяцам смотрю: в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч. У меня волосы дыбом встали».

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В Крыму раскрыли секрет низких зарплат медиков

В крымском отделении Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ пояснили, что для того, чтобы получать такую зарплату, бухгалтер больницы должен был «начислить себе 5000 процентов стимулирующих доплат». В организации уверены, что начисление таких зарплат в течение долгого периода времени не возможно без покровительства вышестоящих должностных лиц.

По данным Росстата, в январе-июле 2016 года уровень средней заработной платы врачей в Крыму составил 37 тыс. 464 рубля; у среднего медицинского персонала — 24 тыс. 90 рублей; у младшего медицинского персонала — 14 тыс. 266 рублей.