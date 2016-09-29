Москва, 29 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Госдума на первом заседании 5 октября примет поправки в регламент, согласно которым депутаты-одномандатники, выдвинутые прошедшей в нижнюю палату парламента политической партией, автоматически попадают в соответствующую фракцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил журналистам член временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VII созыва Ярослав Нилов (ЛДПР). «Поправки в регламент, которые будут оформлены, скорее всего, проектом постановления, согласно которым все депутаты, избравшиеся по партийным спискам и по одномандатным округам и были выдвинуты соответствующей политической партией, автоматически попадают во фракцию», — сказал парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Кроме этого, во фракцию могут по личному заявлению вступить другие депутаты, которые избрались не от тех партий, которые прошли в Госдуму. Таких три, один из них самовыдвиженец», — рассказал он. По словам Нилова, конкретно намерения этих депутатов относительно фракций не обсуждались. «Мы не обсуждали, это их личное дело», — отметил он.

Кроме этого, каждый зампред Госдумы (а их восемь) получит право, наравне с председателем Госдумы, не входить ни в какой комитет нижней палаты парламента, рассказал Нилов. «Сегодня все депутаты обязаны, за исключением председателя, входить в комитеты. Теперь такое право получат и заместители председателя Госдумы, и первые заместители, соответственно», — пояснил он. При этом депутат не исключил, что в закон о статусе депутатов будут вноситься изменения в соответствии с новыми поправками в регламент. «Это уже дальнейшая работа», — подчеркнул он.

Пленарные заседания Госдумы будут проходить в следующие две недели, сообщил Нилов. «Первое заседание состоится 5 (октября), 7-го тоже будет заседание, предварительно — и следующая неделя тоже. Будем работать, уже есть пакеты (законопроектов). Уже будут сформированы комитеты, работа должна быть», — сказал он.