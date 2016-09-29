Ханты-Мансийск, 29 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Городская дума Ханты-Мансийска шестого созыва на первом заседании выбрала спикера и объявила конкурс на должность главы столицы Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Председателем городского парламента депутаты выбрали представителя «Единой России» Константина Пенчукова. В ходе заседания городская дума приняла решение объявить конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы города Ханты-Мансийска. Он пройдет 26 октября. Прием документов продлится до 20 октября.

Народные избранники также назначили четырех из восьми членов конкурсной комиссии. Ими стали заведующий кафедрой «Правоохранительная деятельность и адвокатура» Югорского государственного университета Валерий Анисимов, главный врач Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники, депутат городской Думы Валентина Казакова, председатель правления саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Александр Вайсбурт, председатель Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова. Другая половина членов конкурсной комиссии будет назначена губернатором Югры.

В переходный период эти полномочия будет исполнять председатель городской думы.

Напомним, прежний глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко досрочно покинул свой пост в связи с избраним депутатом думы Югры.

Василий Филипенко официально заявил о своем решении 27 сентября. В должности главы Ханты-Мансийска он проработал более пяти лет, с 31 марта 2011 года. Он был избран мэром путем тайного голосования депутатами гордумы и воглавлял одновременно парламент муниципалитета.

Напомним, на выборах 18 сентября Василий Филипенко одержал победу, как одномандатник от партии «Единая Россия», получив 64% голосов избирателей. Также он проходил и по партийному списку.