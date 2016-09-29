Трентон, США, 29 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Джерси пригородный электропоезд врезался в железнодорожную станцию в городе Хобокен. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает ABC News.

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Сообщается, что железнодорожная катастрофа произошла в утренний час-пик, когда на платформе было много народу. Поезд, по каким-то причинам, столкнулся с платформой и снес одну из опорных балок, в результате чего рухнула крыша железнодорожной станции.

По предварительным данным в результате аварии пострадали более 100 человек. О жертвах пока не сообщается. Пассажиры были экстренно эвакуированы с разрушенной станции. На месте работают экстренные службы. Начался разбор завалов.