Владикавказ, 29 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В сельхозпредприятиях Северной Осетии необходимо собрать урожай картофеля с площади более семи тысяч гектаров. Как сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM, уборочные работы постепенно набирают обороты, а жители республики впрок запасаются картофелем.

jamonation Картофель

По сравнению с прошлым годом, земледельцы республики меньше посадили картофеля, этому помешала дождливая весна. Во многих хозяйствах посевы оказались под водой и погибли. По этим причинам на полях значительно сократились площади под картофелем. Жители опасаются, что ближе к зиме его стоимость вырастет, и поэтому заранее запасаются им. В позапрошлом году на рынках республики за килограмм картофеля торговцы просили 40−50 рублей.

Пока большая часть урожая остается на полях, трудно сказать, обеспечат ли местные сельхозпроизводители потребности населения РСО-Алания картофелем. В аграрном ведомстве считают, что проблем не должно быть. В настоящее время стоимость картофеля не превышает 20 рублей, а если покупать оптом, то и еще меньше. Реализация ведется производителями непосредственно в поле, также продукция доставляется жителям Владикавказа.

«Заготовители, перекупщики предлагают за килограмм 7−8 рублей, но за такую цену мы и затраты, понесенные в производстве картофеля, не сможем покрыть. Следовательно, надо искать покупателей, которые оценят и наш труд. В убыток себе фермер или руководитель сельхозкооператива не может работать, нужны оборотные средства, чтобы дальше развивать хозяйство, выплачивать зарплату коллективу. Погода, конечно же, не лучшим образом повлияла на урожайность, но рассчитываем получить небольшую прибыль», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава СПК «Кардиу» Аслан Гогаев.

Как сообщало ИА REGNUM, у сельхозпредприятий республики нет специальных хранилищ для картофеля. По этой причине полеводы сегодня вынуждены продавать его в другие российские регионы. В результате потребности в этом продукте местного населения не обеспечиваются полностью. В зимний период цена на картофель повышается до 30−35 рублей.