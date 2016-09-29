Москва, 29 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Правительство РФ отчитается об исполнении «кризисного» федерального бюджета за 2015 год в середине октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «Отчет правительства об исполнении бюджета за 2015 год состоится на второй пленарной неделе Госдумы», — сообщил депутат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Госдума открывает осеннюю сессию седьмого созыва 5 октября.

Законопроект об исполнении федерального бюджета на 2015 год правительство РФ внесло в Госдуму. Доходы федерального бюджета за 2015 год зафиксированы в размере 13 659,2 млрд рублей, что на 407,9 млрд рублей (3,1%) больше, чем предусмотрено в прогнозе на 2015 год. Больше половины доходной части (больше 57%) было сформировано за счет доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа.